Comunicato Stampa: CRV - I Lavori della Terza Commissione Mercoledì 4 maggio 2022 - Pdl Approvati

La Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, ha esaminato il Pdl n.

82 di iniziativa della Giunta Regionale “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale”. Presente all’incontro l’Assessore allo Sviluppo Economico – Energia che ha espresso piena soddisfazione per una sintesi così costruttiva che presenta il progetto di legge. L’Assessore “ricordo che sono stati impegnati 10 milioni di euro per le comunità energetiche, auspico si possano trovare ulteriori risorse e ringrazio in particolare la minoranza del Consiglio regionale, nonché tutti i tecnici, e tutti coloro che contribuiscono alla stesura complessiva del progetto di legge”.

Ringraziamenti ribaditi anche dal Presidente della Commissione.

Per quanto riguarda il Pdl n. 130 “Promozione del gelato tradizionale di qualità in Veneto”, la Terza Commissione ha formulato alcune proposte/riflessioni mirate ad approfondire alcuni temi di carattere culturale e storico che coinvolgono direttamente il gelato tradizionale oggetto del progetto di legge.

La terza Commissione si è espressa a maggioranza, sul parere alla Giunta n. 167 “Adozione del bando per la presentazione delle domande di contributo – anno 2022 per interventi a favore delle progettualità di interesse regionale espresse dal mondo dell’associazionismo dei cacciatori del Veneto”. In sintesi, il nuovo bando ricalca quello dell’anno precedente e riguarda i contributi a favore delle Associazioni Venatorie. Gli obiettivi individuati per ricevere i contributi sono quattro: i primi tre riguardano le spese correnti, mentre il quarto obiettivo riguarda gli investimenti, per un totale di 138 mila e cento euro, così suddiviso: 102 mila euro assegnati ai primi tre obiettivi, 36 mila e cento euro destinati al quarto obiettivo. Tra le iniziative che seguiranno, i corsi di formazione (aperti anche al pubblico), la ricerca scientifica, la gestione del patrimonio faunistico, la lotta al bracconaggio.

Il Progetto di legge n. 133 “Valorizzazione della tradizione enogastronomica veneta. Istituzione del logo Ristorazione tipica del Veneto”, sarà trattato e approfondito nella prossima seduta utile.

La Terza commissione ha infine espresso a maggioranza il proprio parere in merito al Pdl n. 97 , incardinato nella Seconda Commissione “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”. Il testo in oggetto ha avuto una rielaborazione in ordine alla legislazione statale. Il focus del progetto di legge, evidenzia la tutela delle zone agricole di pregio, ad esempio, vicine alle Ville Venete ed individua le zone idonee.

