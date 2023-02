Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “Solidarietà alla troupe televisiva di TvA"

(Arv) Venezia 1 feb. 2023 - “Quanto accaduto in via Gorizia a una troupe di TvA è inaccettabile. All’emittente televisiva, ai suoi tecnici e giornalisti, tutta la mia solidarietà” Dura presa di posizione di Roberto Ciambetti , presidente del Consiglio regionale del Veneto. “Nonostante l’impegno profuso dalle forze dell’ordine e dalla Polizia locale proprio nel controllo della zona della stazione ferroviaria - spiega Ciambetti - c’è chi, vivendo fuori dalla legalità, pretende di imporre con minacce e violenza la propria legge. Atti come quelli subiti dalla troupe televisiva vicentina sono segnali inquietanti che comunque condannano senza ombra di dubbio quanti non accettano, anzi contrastano, controlli e limiti logici nel sistema dell’accoglienza dei migranti. È questa cultura che ha permesso la diffusione dell’idea che in Italia tutto sia permesso e che i delinquenti la fanno sempre franca”.

