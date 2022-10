Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “Ciao Fabio, non ti abbiamo perso: porteremo avanti la tua battaglia”

(Arv) Venezia 26 ott. 2022 - Roberto Ciambetti , Presidente del Consiglio regionale, ricorda “la straordinaria, e per molti aspetti unica, figura di Fabio Gazzabin. Il coro unanime di cordoglio per la sua scomparsa è la testimonianza della sua grandezza”.

“L'ho conosciuto nel 2000 - rammenta Ciambetti - quando eravamo entrambi Assessori provinciali alla Viabilità: lui a Treviso, io a Vicenza. Nel tempo, ho capito come avesse veramente fatto suo il motto di Nelson Mandela ‘Io non perdo mai: certe volte vinco, altre volte imparo!’. Fabio ha vinto tante sfide, ha imparato e, soprattutto, insegnato tanto a tutti noi. Era un amico, un vero e grande Veneto, innamorato della famiglia, della nostra terra e delle persone, un galantuomo capace di entrare in piena sintonia con tutti con arguzia ed onestà intellettuale. Saluto un amico che mi è sempre stato al fianco e che non risparmiava critiche e consigli. Ciao Fabio, sappiamo che, come Mandela, non abbiamo perso: non ti abbiamo perso, ma abbiamo imparato a portare avanti la tua battaglia con quell’amore e intelligenza che ci hai insegnato”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

