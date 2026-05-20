Aggressione a cronista de “Il Piccolo” a Trieste. Presidente Zaia: “Solidarietà a Gianpaolo Sarti, al gruppo NEM e alla stampa del FVG. Il Nordest è una comunità civile che non può accettare intimidazioni contro chi informa”
Comunicato Stampa: CRV - Aggressione a cronista de “Il Piccolo”. Presidente Zaia: "Solidarietà a Gianpaolo Sarti"
VENEZIA 15-12-2025. CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. UFFICIO STAMPA.PRIMA SEDUTA DEL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE CON L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE LUCA ZAIA.
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