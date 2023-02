Comunicato Stampa: CRV - 7 Febbraio: Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo

7 Febbraio: Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo e Giornata Europea della Sicurezza in Rete (Arv) Venezia 6 feb. 2023 - Il 7 febbraio si celebra la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo , istituita su iniziativa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito , e in questa occasione rimangono sempre più in vista i numeri di un fenomeno che sembra difficile estirpare.

L’appuntamento si svolge in coincidenza con la Giornata Europea della Sicurezza in Rete indetta dalla Commissione Europea ( Safer Internet Day ), che si celebra in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, che vede il Ministero dell’Istruzione coordinatore del progetto “ Generazioni Connesse ”, il Safer Internet Centre, Centro italiano per la sicurezza in Rete, cui le amministrazioni fanno riferimento.

“Anche il Corecom Veneto supporta ogni azione che disapprova e condanna qualsiasi atto aggressivo o prevaricante svolto nel mondo del web o tramite strumenti telematici, a danno di qualsiasi essere umano perché se internet da una parte è una sorta di piazza virtuale ricca di opportunità, è anche un “luogo” dove i pericoli sono molti e si celano dietro ogni angolo e per questo non vanno mai sottovalutati, pericoli soprattutto ai danni di ragazzi magari deboli, insicuri o presi in giro ingiustamente, ma anche di adulti offesi per idee diverse.

Obiettivo dalla giornata è dunque far riflettere le ragazze e i ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro.” Ministero dell’istruzione e del Merito - Un nodo blu, campagna per la Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo a scuola Progetto Safer Internet Centre, Generazioni Connesse Per promuovendone un uso positivo e consapevole della rete da parte delle ragazze e dei ragazzi.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it