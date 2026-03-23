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Comunicato Stampa: Credito al consumo: nel 2025 crescono prestiti personali e importi medi. La Gen Z traina il mercato

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Il mercato del credito al consumo italiano ha chiuso il 2025 con un bilancio complessivamente positivo. Le richieste di prestiti personali sono cresciute del+10,2%rispetto al 2024. In controtendenza, iprestiti finalizzati hanno registrato una flessione del-5,9%, con una contrazione progressiva che ha registrato un -11,3% nell’ultimo trimestre del 2025 rispetto al 2024. È quanto emerge dall’ultimoRapporto sui Prestiti realizzato congiuntamente da Segugio.itedExperian Italia, che ha analizzato l’evoluzione di prestiti personali, cessioni del quinto e prestiti finalizzati nell’arco dell’intero anno.

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