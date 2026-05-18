Comunicato Stampa: Cosenza protagonista con il DigIT Export Day

Cosenza, 18 Maggio 2026- Oggi a Cosenza, presso il Palazzo dell’Economia, si è svolta la tappa cosentina delRoadshow “DigIT Export Day 2026”. L’evento dedicato all’export digitale è stato organizzato dallaCamera di commercio di Cosenzain collaborazione conPromos Italia, Agenzia Nazionale del Sistema Camerale per l’Internazionalizzazione delle Imprese.

Il DigIT Export Day è parte del roadshow nazionale che quest’anno coinvolge anche Ferrara e Milano e nasce per portare direttamente sui territoricompetenze e opportunità dedicate alla crescita internazionale delle PMI.Durante la giornata cosentina si è parlato di scenari internazionali, evoluzione delle imprese e opportunità legate a marketplace, e-commerce, social network e intelligenza artificiale.

Il programma ha visto i saluti istituzionali diKlaus Algieri, presidente della Camera di commercio di Cosenza, e diGiovanni Rossi, Direttore Generale di Promos Italia. A seguire,Federico Fubini, inviato ed editorialista del Corriere della Sera e vicedirettore ad personam, è intervenuto su “L’evoluzione del commercio internazionale nell’attuale contesto geopolitico”. La mattinata è proseguita con il dialogo “Come stanno cambiando le imprese nell’era del digitale”, conKlaus AlgierieFranco Moscetti, presidente OVS, moderato daErminia Giorno, Segretario Generale della Camera di commercio di Cosenza. Spazio poi agli approfondimenti su “Dai trend alle opportunità: come usare digitale, Marketplace e Social Network per crescere sui mercati esteri”, conDaniele Rutigliano, e su “Intelligenza Artificiale per l’export: scenari, strumenti e opportunità per le imprese”, conNicola Mattina.

Nel pomeriggio, le imprese hanno potutoincontrare gli esperti dei Servizi Digitali e dei Servizi alle Imprese di Promos Italiaattraverso incontri one-to-one, utili ad analizzare il proprio caso e a definire i prossimi passi verso l’internazionalizzazione digitale.