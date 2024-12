Comunicato Stampa: CORSI DIGITALI SEMPRE PIÚ PERSONALIZZATI CON L’INTEGRAZIONE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L’impegno costante diPiazza Coperniconegli ultimi anni è stato fornire a tuttipari opportunità formative, e si è sviluppato nel tempo con una serie di azioni congiunte.

Premesso che la formazione digitale è di per sé inclusiva, dato che permette l’accesso all’apprendimento anche a tutti coloro che – per svariate ragioni - non potrebbero accedervi in presenza, la sua evoluzione si basa sulla continua sperimentazione di nuove idee nella scrittura e nella grafica dei corsi, per renderli sempre più accattivanti e user friendly. La ricerca di nuovi format di e-learning significa di fattopersonalizzarei corsi per adattarli alle esigenze individuali delle persone.

In questo modo diventa possibile andare incontro alle esigenze dettate per esempio da una disabilità, o semplicemente andare a colmare difficoltà di apprendimento dovute a situazioni contingenti.