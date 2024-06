Comunicato Stampa: CORIGLIANO-ROSSANO INSIGNITA DELLA BANDIERA AZZURRA FIDAL

Il comune di Corigliano-Rossano è stato insignito dell'importante riconoscimento della Bandiera Azzurra, insieme ad altre sole dieci città in tutta la penisola italiana, che testimonia l’impegno per la promozione della corsa e del cammino, con lo scopo di migliorare il benessere dei cittadini grazie all’attività all’aria aperta. La scelta è andata tra quei comuni che hanno proposto la candidatura e fornito garanzie su iniziative e percorsi, sottoposti alla verifica degli esperti della FIDAL Federazione Italiana di Atletica Leggera e di ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani). Il Bando Bandiera Azzurra di FIDAL/ ANCI ha lo scopo di valorizzare, ogni anno dei Comuni italiani, riconoscendone l'impegno nella promozione della pratica della corsa e del cammino e della salute più in generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita per i cittadini. Il progetto prevede un procedimento valutativo per i Comuni candidati, ad esito del quale ottengono il marchio i Comuni che ottengono il miglior punteggio rispetto ai parametri richiesti dal Bando. Il progetto è incentrato, in particolare, sulle attività del cammino e della corsa come strumenti di pratica allargata e facile accesso da parte dei cittadini, dovendo, tra l'altro, ogni città candidata indicare uno specifico percorso dedicato a queste attività.