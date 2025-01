Comunicato Stampa: Cordoglio del Presidente Ciambetti per la scomparsa di monsignor Lucio Bonora

(Arv) Venezia 21 gen. 2025 - “Con la scomparsa di monsignor Lucio Bonora esce di scena un buono, un uomo giusto, uno studioso della storia della chiesa e un grande esperto di Diritto al punto che Papa Francesco lo nominò, dieci anni or sono, giudice del Tribunale Ecclesiastico Vaticano dopo un lungo servizio nella Segreteria di Stato vaticana che aveva fatto seguito al suo impegno pastorale come parroco di Canizzano e come punto di riferimento della Diocesi trevigiana”. Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto ricorda così la figura del sacerdote trevigiano scomparso questa mattina al policlinico Gemelli di Roma al termine di una dolorosa malattia. “Un autentico ‘Sacerdos et hostia’ – spiega Ciambetti citando Giovanni Paolo II – Non senza commozione ricordo la presentazione qui a palazzo Ferro Fini dell’ultima sua fatica storico-letteraria, un anno fa, ‘Omaggio a Pio X. Ritratti coevi’, qual santo a cui monsignor Bonora era tanto legato al punto che il Vaticano gli affidò la ‘Peregrinatio Corporis’, il viaggio di ritorno delle spoglie del pontefice di Riese nel suo Veneto nel 2023. Il suo nome, Lucio, significa ‘luminoso’ e la sua luce non si spegnerà nel cuore di chi lo ha conosciuto e stimato”.