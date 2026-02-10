Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, via libera unanime alla legge istitutiva del nuovo comune “Castegnero Nanto"



(Arv) Venezia, 10 febbraio 2026 Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha dato il via libera unanime al disegno di legge n. 3, di iniziativa della Giunta regionale e illustrato in aula dal presidente della Prima commissione dell’assemblea legislativa, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), che mira all’istituzione del nuovo comune di “Castegnero Nanto”, in provincia di Vicenza, a seguito dell’esito positivo della consultazione referendaria che ha coinvolto le popolazioni interessate. Nel comune di Castegnero ha votato il 38,65% degli elettori; è stato dunque superato il quorum del 30% previsto dall’articolo 6, comma 5 bis, l. reg. n. 25/1992: gli elettori si sono espressi in maggioranza a favore della fusione (n. 847 su n. 1018 voti validi, pari all’83,2%). Nel comune di Nanto ha votato il 46,38% degli elettori: gli elettori si sono espressi in maggioranza a favore della fusione (n. 874 su n. 1.239 voti validi, pari al 70,54%).

Nel corso della discussione generale, è intervenuta la consigliera regionale Chiara Luisetto (Partito Democratico): “Il processo che porta alla fusione di Castegnero e Nanto, eredità della precedente legislatura, rappresenta un esempio di condivisione e di consapevolezza di una costruzione dal basso con una visione di prospettiva. L’auspicio è che si rimanga nel solco del PRT, il Piano di riordino territoriale, e che si confermi l’attenzione rivolta a favorire ulteriori processi di fusione dei comuni”. Sulla stessa linea anche il vicepresidente della Prima commissione consiliare, Paolo Galeano, annunciando il voto favorevole al disegno di legge sottoposto all’esame dell’aula. Il consigliere di Forza Italia, Jacopo Maltauro, ha auspicato che “Il nuovo comune vada al voto entro la prossima primavera, per evitare un lungo commissariamento”. Il capogruppo di Resistere Veneto, Riccardo Szumski, e il collega Davide Lovat, hanno auspicato, alla luce dei diversi processi di fusione, che le realtà locali vengano comunque salvaguardate. L’assessore regionale di comparto, Marco Zecchinato, nel corso dell’intervento conclusivo della discussone generale, ha fatto il punto sul PRT, ringraziando il precedente assessore regionale, ora consigliere, Francesco Calzavara - ringraziamento espresso anche dal Presidente del Consiglio regionale Luca Zaia - per il lavoro svolto e ricordando i 46 studi di fattibilità in materia, dal 2011 a oggi.