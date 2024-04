Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, via libera alla variazione di bilancio 2024-26 della Regione

(Arv) Venezia 23 apr. 2024 - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato con 33 voti favorevoli e 7 contrari il progetto di legge n. 252, di iniziativa della Giunta, che dispone la variazione al bilancio di previsione 2024-2026 della Regione. In estrema sintesi, come è stato ricordato anche nel corso del dibattito d’Aula nel ripercorrere l’iter istruttorio della proposta legislativa incardinata nella Prima commissione consiliare e che ha ricevuto dalle commissioni Terza e Sesta i pareri di competenza, nonché l’espressione favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali, la variazione di bilancio realizza nel 2024 una manovra compensativa, pari a 14,15 milioni di euro, volta a superare alcune criticità di utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 non ancora ratificate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), in parte destinate al cofinanziamento e all’avvio della programmazione europea; alla ratifica da parte del Cipess degli stanziamenti previsti, è previsto il ripristino delle anticipazioni disposte con la variazione di bilancio in questione.