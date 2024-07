Comunicato Stampa: Consiglio veneto saluta il ritorno di Stefano Casali, neoconsigliere al posto di Daniele Polato

(Arv) Venezia 31 lug 2024 – Stefano Casali, veronese, primo dei non eletti nella lista provinciale di Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia, è subentrato in Consiglio regionale nel gruppo Fratelli d’Italia, a seguito delle dimissioni del consigliere Daniele Polato, pervenute il 30 luglio 2024.

La surroga è stata votata all’unanimità stamane dall’assemblea consiliare.

Il saluto del presidente Roberto Ciambetti e l’applauso dell’aula hanno dato il benvenuto al rientro di Stefano Casali, già consigliere regionale nella precedente legislatura, eletto nel 2015 nella Lista Tosi per il Veneto e passato poi, poco prima della fine della legislatura, al gruppo dei Fratelli d’Italia. Nel 2020, ha guidato per qualche mese la commissione consiliari Attività produttive.

Casali ha ringraziato i colleghi, la Giunta e i dipendenti del Consiglio, promettendo massimo impegno per i mesi rimanenti di questa legislatura a collaborare per una politica regionale a servizio dei cittadini.