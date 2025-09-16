Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok a modifiche Regolamento interno per l’amministrazione e l’organizzazione
AA
(Arv) Venezia 16 set. 2025 - Nel corso della seduta odierna, l’assemblea legislativa regionale ha approvato all’unanimità il Progetto di Regolamento Interno n. 5, di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Veneto (relatore per l’aula, il consigliere Tomas Piccinini di Veneta Autonomia) che modifica il Regolamento interno del Consiglio regionale per l'amministrazione e l'organizzazione novellandone la parte relativa alla disciplina dell’attività contrattuale, stanti le modifiche del quadro normativo nazionale in materia di appalti.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato