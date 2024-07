Comunicato Stampa: Consiglio Veneto: il saluto all’Aula di Cristina Guarda e Nicola Ignazio Finco

(Arv) Venezia 9 lug. 2024 - Ultima seduta a palazzo Ferro Fini per Nicola Ignazio Finco (Lega), vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, e per Cristina Guarda, capogruppo di Europa Verde in Regione, entrambi eletti ad altro incarico nelle elezioni amministrative ed europee di giugno: Nicola Finco, 41 anni, è il nuovo sindaco di Bassano del Grappa dopo 14 anni di esperienza regionale da consigliere, capogruppo della Lega e, in questa legislatura, da vicepresidente del Consiglio; Cristina Guarda, 34 anni, di Lonigo, alla sua seconda legislatura regionale, è stata eletta all’europarlamento nelle liste dei Verdi, circoscrizione Nordest. Finco e Guarda, entrambi eletti nella circoscrizione elettorale di Vicenza, hanno condiviso il medesimo primato di essere i più giovani consiglieri al loro ingresso nell’assemblea legislativa del Veneto: Finco aveva 27 anni e Guarda 25. Entrambi hanno colto l’opportunità della seduta consiliare per rivolgere un saluto pubblico di ringraziamento ai colleghi, ai dipendenti e agli elettori veneti e una dichiarazione di impegno verso il nuovo incarico.

A Finco subentrerà sui banchi del Consiglio regionale Andrea Cecchellero, ex sindaco di Posina, primo dei non eletti nella circoscrizione berica nella lista Liga veneta-Salvini premier. Cristina Guarda, presto mamma e in procinto di volare a Bruxelles, ha presentato in via informale a colleghi e collaboratori del Ferro Fini il suo successore, il bassanese Renzo Masolo, classe 1971, già consigliere comunale a Bassano.

Saluti pubblici rinviati, invece, per Daniele Polato, capogruppo di Fratelli d’Italia, eletto europarlamentare nella tornata elettorale dell’8 e 9 giugno scorsi, oggi non presente in aula.

Ai tre consiglieri uscenti il presidente del Consiglio Roberto Ciambetti ha rivolto parole di ringraziamento, stima e augurio per i nuovi e prestigiosi incarichi.