Comunicato Stampa: Consiglio Veneto: approvate mozioni su cave, Tpl e gestione rifiuti

(Arv) Venezia 20 feb. 2024 - Nel corso della seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, con 31 voti favorevoli e 9 astenuti, la mozione n. 458 con la quale il primo firmatario Alberto Bozza (Forza Italia) auspica che la Giunta si attivi al fine di istituire una cabina di regia per coordinare le varie attività da porre in essere per una regolata attività estrattiva con particolare riguardo all'utilizzo dei sottoprodotti e dei residui della lavorazione delle cave e della trasformazione della pietra naturale del distretto del marmo per la loro ricomposizione ambientale a fine attività.