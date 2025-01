Comunicato Stampa: Consiglio Veneto: approvate mozione su sede INPS Vicenza e risoluzione su ZLS

(Arv) Venezia 21 gen. 2025 - Il Consiglio regionale del Veneto, in conclusione della seduta odierna, ha esaminato e infine respinto tre risoluzioni in materia di cittadinanza: la n. 142, a prima firma della capogruppo de il Veneto che Vogliamo Elena Ostanel, rubricata “Il Parlamento approvi una riforma equa, inclusiva, con tempi certi e rapidi della legge sulla cittadinanza”, la n. 141, a prima firma della capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani, relativa a “Riforma della cittadinanza per minori. La Regione faccia la sua parte per il riconoscimento di questo diritto”, e la n. 145, illustrata dal primo firmatario Fabrizio Boron (Gruppo misto - Forza Italia), intitolata “Si sostenga il diritto alla cittadinanza al completamento del percorso scolastico di 10 anni”. L’Aula, inoltre, ha approvato all’unanimità la mozione n. 440, presentata dalla consigliera Silvia Maino (Lega-LV), relativa a “INPS Vicenza: ci si attivi per sopperire alla carenza di personale con un concorso su base regionale con procedura di urgenza”, e la risoluzione n. 126, a prima firma della consigliera Laura Cestari (Lega-LV), sul progetto della Zona Logistica Semplificata (ZLS) veneta. Respinte, infine, la risoluzione n. 116, proposta dalla ex consigliera regionale di Europa Verde Cristina Guarda e illustrata in Aula dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle Erika Baldin, relativa a “Esposizione dei Vigili del fuoco a sostanze perfluoroalchiliche e conseguenze a carico della salute: attivare un biomonitoraggio partendo dai Vigili del fuoco operativi in Veneto”, e la mozione n. 547, a prima firma della capogruppo Baldin su “Taglio definitivo dei fondi per la sicurezza sismica ospedaliera deciso dal Governo Meloni, la Regione chieda un intervento urgente per ripristinare la copertura dei fondi e prevenire danni ingenti con chiusura di reparti”.