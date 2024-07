Comunicato Stampa: Consiglio Veneto approva risultato di gestione 2023 e restituisce 5,5 milioni di euro alla Giunta

(Arv) Venezia 30 lug 2024 – Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato co vito unanime il risultato di gestione 2023 che chiude con un avanzo di amministrazione di 17,8 milioni di euro, tra risorse accantonate, vincolate e a libera destinazione. Su proposta dell’Ufficio di presidenza del Consiglio e relazione della vicepresidente Francesca Zottis, l’aula di Ferro Fini ha deliberato la restituzione alla Giunta di palazzo Balbi di 5,5 milioni di euro, pari alla quota a libera destinazione dell’avanzo di amministrazione accertato. Il volume complessivo di entrate e di spese dell’assemblea legislativa del Veneto nel consuntivo 2023 pareggia a 79 milioni di euro, 12,5 in più rispetto a quanto preventivato a inizio anno, a seguito dell’avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto 2022.

Al momento del voto il portavoce dell’opposizione Arturo Lorenzoni ha espresso l’auspicio che l’avanzo di amministrazione restituito dal Consiglio alla Giunta sia utilizzato dall’esecutivo per finanziare le iniziative legislative messe a punto dal Consiglio veneto.