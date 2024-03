Comunicato Stampa: Consiglio veneto approva legge di promozione del turismo fluviale

(Arv) Venezia 5 mar. 2024 – Con 41 voti a favore il Consiglio regionale del Veneto ha approvato nuove “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del turismo fluviale e il sostegno alle comunità rivierasche”: una legge, prima firmataria Laura Cestari (Lega-Lv), che promuove le vacanze fluviali e la fruizione turistica dei corsi d’acqua, dei percorsi e dei borghi rivieraschi, con l’obiettivo di sostenere una filiera di attività e di servizi legati al tempo libero, al godimento del paesaggio e del patrimonio culturale locale, alle crociere fluviali, alle pratiche sportive e alla scoperta delle tipicità enogastronomiche delle comunità rivierasche. Per turismo fluviale – ha spiegato la relatrice Cestari - non si intendono solo escursioni in barca, crociere in houseboat, passeggiate e attività nautiche di prossimità, come il canottaggio, il kajak o la pesca sportiva, ma un complesso integrato di attività di ‘filiera’ che abbinano sport e cultura, relax ed enogastronomia, sport ed eventi. “Questo provvedimento promuove un diverso modello gestionale di valorizzazione del turismo e delle comunità rivierasche – ha spiegato Cestari - che si ispira alle esperienze dei paesi nordici e implica un vasto coinvolgimento dei soggetti locali. Intercettare queste nuove forme di turismo rappresenta un volano per il territorio, specie per le aree più fragili come il Polesine. Rappresenta un punto di partenza per pianificare, con un unico ente di coordinamento, la valorizzazione turistica di tutte le comunità rivierasche”.