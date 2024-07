Comunicato Stampa: Consiglio Veneto approva all’unanimità mozione sul riconoscimento status città balneare

(Arv) Venezia 31 lug. 2024 - Il Consiglio regionale del Veneto, in chiusura della seduta odierna, ha approvato all’unanimità la mozione n. 538, illustrata dal primo firmatario, la presidente della sesta commissione Francesca Scatto, rubricata “Riconoscimento dello status di Città Balneare e/o di Comunità Marina” che impegna la Giunta regionale a effettuare ogni attività che possa agevolare l’iter per l'adozione di un disegno di legge nazionale definibile come "Misure per il riconoscimento, il sostegno e la valorizzazione delle Città Balneari e/o Comunità Marine" e, in particolare, a farsi promotrice nei confronti della X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati, anche per il tramite della Conferenza delle Regioni, affinché si giunga al più presto al riconoscimento dello status speciale di Comunità Marine, nonché ad assicurare che le politiche adottate riflettano le necessità di queste località, considerando la loro capacità ricettiva e la pressione turistica, per mantenere e migliorare un buon bilanciamento tra la loro attrattività e sostenibilità.

La “Città Balneare/Comunità Marina” è una destinazione turistica che si contraddistingue essenzialmente per avere un numero ridotto di residenti (mediamente meno di 15.000), ma un’elevata presenza turistica stagionale, arrivando a ospitare fino a 6 milioni di presenze turistiche nell’arco di pochi mesi e ciò comporta che in determinati periodi dell’anno i Comuni siano chiamati a far fronte a un elevato carico antropico, direttamente incidente sulla domanda di servizi pubblici, con dotazioni organiche e finanziarie inadeguate in quanto parametrate - secondo le vigenti regole generali - alla popolazione stabilmente residente. A tal proposito, nel 2018, su iniziativa del Comune di San Michele al Tagliamento - Bibione, si è costituito il G20 Spiagge: si tratta di una rete nazionale che unisce i comuni costieri turistici con almeno 1 milione di presenze turistiche annuali e meno di 65.000 residenti; a oggi il G20s è composto dai Comuni di Alghero, Arzachena, Bibbona, San Michele al Tagliamento-Bibione, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino - Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Riccione, Rosolina, San Vincenzo, Sorrento, Taormina, Viareggio e Vieste: e il network si è fatto promotore di una proposta di legge che miri al riconoscimento dello status speciale della città balneare.