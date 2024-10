Comunicato Stampa: Con "Overstep" Europa e Africa firmano tre dossier sulla "scuola delle competenze"

Cinque anni di lavoro, cinque anni di viaggi Europa-Africa andata e ritorno, circa 170 studenti coinvolti (tra studenti in corso, accompagnatori e diplomati) ma anche 155 tra docenti e personale scolastico di 10 paesi del continente africano (Benin, Camerun, Capo Verde, Gabon, Kenya, Nigeria, Costa d’Avorio, Senegal, South Africa e Tunisia) e 66 docenti europei sono i numeri del progetto Overstep che ha sancito una proficua collaborazione tra l’Europa e l’Africa. Il percorso ha definito le best practice della scuola di oggi, nelle quali studio e formazione hanno trovato una comunione d’intenti, oggi racchiusa in tre dossier. Il 21 ottobre ad Abidjan in Costa d’Avorio ci sarà l’evento finale con la presentazione dei risultati raggiunti nel corso di questi anni di lavoro parallelo. Il progetto è nato dalla sinergia tra FMTS Experience società di FMTS Group (Italia, con sede in Campania), che è coordinatore, ForMalta Ltd (Malta e Spagna) e Newdeal Institut (Francia). “OVERSTEP, a Joint Alliance to Develop a Mobility Scheme and Share Best Practices between African and European VET Systems (EAC-2019-0572)”, è un’azione pilota finanziata dalla Commissione Europea per sperimentare programmi di mobilità in ambito VET con Paesi Terzi.