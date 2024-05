Comunicato Stampa: Con il Tech Boost Summit Italia il manuale d'istruzioni dell'Eduverso

Le regole, le prime, per iniziare a scrivere un manuale di istruzioni per l’uso dell’Eduverso in Italia. Il viaggio nella letteratura del Metaverso è iniziato con un documento realizzato con i contributi dei relatori e dei partecipanti al primo Tech Boost Summit Italia che si è tenuto a Palazzo Caracciolo a Napoli (mercoledì 8 maggio).

Il format, sperimentato in Germania da Straightlabs GmbH Co. KG in collaborazione con Meta, è stato realizzato;in Italia daItaca Education, la startup che ha sede a Pontecagnano Faiano (Salerno), in collaborazione con Straightlabs GmbH Co. KG, WIPLAB, Ineedit, ResearcHu Institute e CESFOL.