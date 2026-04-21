Comunicato Stampa: Comwrap Reply riconosciuta con l’Adobe CXO Emerging Partner Western Europe Award
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Compwrap Reply , la società del Gruppo Reply specializzata in servizi di digital experience cloud-native, ha ricevuto l’Adobe CXO Emerging Partner Western Europe Award, uno dei riconoscimenti conferiti nell’ambito degli Adobe Customer Experience Orchestration Partner Awards, che premiano le aziende che hanno contribuito in modo significativo al business di Adobe e generato un impatto concreto sul successo dei clienti.
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