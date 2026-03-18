Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM: STASERA A TARANTO SECONDA TAPPA DEL TOUR DI ALESSANDO QUARTA

COMUNICATO STAMPA

CIDIM: STASERA A TARANTO SECONDA TAPPA DEL TOUR DI ALESSANDO QUARTA

Questa sera il Teatro Fusco di Taranto ospita il secondo appuntamento del tour del musicista Alessandro Quarta. Accanto all’eclettico artista ci sono il pianista Giuseppe Magagnino e l’Orchestra filarmonica “Franco Caracciolo”, diretta dal Maestro Cristian Lombardi.

Si tratta di una lunga tournée, organizzata e coordinata dal CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica, che è iniziata a Salerno e toccherà anche altre sette città: Napoli, Catanzaro, Messina, Lamezia Terme, Terni, Noto e Mola di Bari. Tutti gli appuntamenti si svolgono nell’ambito di Circolazione musicale in Italia - Nuove Carriere, progetto del CIDIM che gode del contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

“Terra, Acqua, Aria, Fuoco ed Etere, sono questi gli elementi che costituiscono il programma del concerto che il violinista e compositore Alessandro Quarta porta in scena per il CIDIM in alcune città del Sud dell’Italia. I cinque elementi sono creati e pensati da Quarta, all’interno di un progetto innovativo e creativo allo stesso tempo che in questo tour si rafforza grazie alla presenza dell’Orchestra Filarmonica “Franco Caracciolo”, diretta dal Maestro Cristian Lombardi, e del pianoforte di Giuseppe Magagnino”, spiega il presidente del CIDIM e di AIAM Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

“Alessandro Quarta rappresenta una figura di rottura nel panorama musicale contemporaneo, la critica lo definisce spesso un "genio del violino" e un artista capace di abbattere i confini tra diversi generi. Dal rock al jazz, dalla musica sinfonica al tango, Quarta ci accompagna in questo tour in un percorso appassionato e intrigante nel quale condurrà anche gli spettatori che già lo conoscono, seducendo invece chi lo ascolta per la prima volta”, conclude Pollice.

È in fase di programmazione una serie di repliche per la prossima stagione estiva.

Maggiori informazioni sul tour sono disponibili sul sito del CIDIM.

18 marzo 2026