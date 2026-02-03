Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Come Tineco rende più facile la vita di tutti i giorni

AA

Dopo aver presentato il concetto di “Modern Living” lo scorso gennaio al CES, Tineco continua a portare il design nella cura quotidiana dei pavimenti, mostrando come ingegneria attenta e design orientato alla persona continuino a dare forma ad esperienze di pulizia sempre più intuitive e senza sforzo. Un approccio che riflette un’evoluzione più ampia nel modo in cui la pulizia dei pavimenti si inserisce in maniera naturale nella vita di tutti i giorni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario