Comunicato Stampa: Claudio Battilana: Le aziende puntano alla sostenibilità ambientale

Claudio Battilanaha raggiunto lo status di autore Bestseller su Amazon con il suo libro “LEADERSHIP AMBIENTALE. Come Strutturare Un Percorso Di Sostenibilità Ambientale In Azienda Attraverso Un Approccio Integrato Tra Tecnica Ambientale, PNL, Environmental Coaching E Comunicazione Ambientale” (Bruno Editore). A distanza di qualche mese dal lancio, ecco che racconta all’editoreGiacomo Brunoquanto sia fondamentale per le aziende tracciare una rotta verso la sostenibilità ambientale e costruire una strategia di comunicazione ambientale, adeguata ai propri obiettivi e ai valori.