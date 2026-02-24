Comunicato Stampa: Ciro Maurizio Caserta lancia il Nuovo libro "Marchiato dalla giustizia" sulla denuncia della Camorra

Bacoli, provincia di Napoli. Un imprenditore prospero, in ascesa, che ha costruito tutto da solo. Poi tredici anni di estorsioni subite in silenzio, la scelta di denunciare, sette anni sotto scorta, il processo, la condanna dei camorristi. E dopo? L'isolamento sociale, l'incendio doloso del locale, settantacinquemila euro dal Fondo Vittime del Racket come risarcimento, e infine l'esilio volontario. È questa la parabola raccontata in prima persona daCiro Maurizio Casertanel suo libro Marchiato dalla giustizia.