Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Ciro Maurizio Caserta lancia il Nuovo libro "Marchiato dalla giustizia" sulla denuncia della Camorra

AA

Bacoli, provincia di Napoli. Un imprenditore prospero, in ascesa, che ha costruito tutto da solo. Poi tredici anni di estorsioni subite in silenzio, la scelta di denunciare, sette anni sotto scorta, il processo, la condanna dei camorristi. E dopo? L'isolamento sociale, l'incendio doloso del locale, settantacinquemila euro dal Fondo Vittime del Racket come risarcimento, e infine l'esilio volontario. È questa la parabola raccontata in prima persona daCiro Maurizio Casertanel suo libro Marchiato dalla giustizia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario