Comunicato Stampa: Ciclo di audizioni per approfondire il fenomeno del Caporalato in Veneto

(Arv) Venezia 18 lug. 2024 - La Quarta commissione consiliare permanente, presieduta da Andrea Zanoni (Pd), vicepresidente Roberto Bet (Lega- LV), ha ascoltato oggi la dott.ssa Maria Carla Midena, Direttore regionale Direzione ‘Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale’ per approfondire il fenomeno del Caporalato in Veneto e valutare possibili iniziative regionali atte a contrastarlo.

La tematica del Caporalato è stata infatti valutata come prioritaria dai commissari.

“Abbiamo assistito a una esposizione completa e approfondita in ordine alle attività insite in due importanti progettualità, ‘Common Ground’ e ‘N.A.V.I.G.A.Re. (Network Antitratta per il Veneto Intersezioni Governance Azioni Regionali)”, ha evidenziato il Presidente Zanoni a margine della seduta.

“Questi progetti si occupano di monitorare, prevenire e contrastare i gravi fenomeni di sfruttamento in ambito lavorativo, di aiutare i soggetti sfruttati a vari livelli- ha spiegato Zanoni - Nel corso dell’audizione sono stati forniti dati assolutamente interessanti perché evidenziano chiaramente come il fenomeno del caporalato è di estrema attualità ed è presente in Veneto, e non solo. Pertanto, credo che sia necessario intensificare l’attività di monitoraggio e repressione del fenomeno e, in quest’ottica, la Quarta commissione consiliare che presiedo ricopre un ruolo strategico sul fronte della ricognizione di tutti gli enti e le autorità interessati, che possono riferire in tema di sfruttamento dei lavoratori, in modo da poter disporre di un quadro esaustivo e utile per calibrare interventi e iniziative efficaci nel contrasto al caporalato”.