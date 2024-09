Comunicato Stampa: Ciambetti: “Solidarietà e vicinanza agli emiliani e romagnoli colpiti dall’alluvione"

(Arv) Venezia 19 set. 2024 - “Esprimo tutta la solidarietà alla collega Emma Petitti presidente del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna, e ai cittadini emiliani e romagnoli colpiti da eventi metereologici anomali e impressionanti per durata e per quantità di pioggia caduta” Così il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti. “La mia sincera vicinanza è quella di chi sa bene quanto difficile sia fare i conti con questi eventi devastanti. In Veneto in questi ultimi dieci anni il Presidente Zaia ha investito risorse importanti per realizzare 14 bacini di laminazione su 23 previsti e presto ne saranno completati altri. Sui bacini sono già stati investiti più di 110 milioni di euro, i primi di un investimento globale di 562 milioni. Sono 2.527 i cantieri aperti solo negli ultimi 3 anni per tutte le opere di messa in sicurezza comprese il potenziamento e sistemazione degli argini che vedranno ulteriori investimenti per 50 milioni di euro: il tutto senza aumentare le tasse ai cittadini, ma con risultati che già oggi sono notevoli, visto che il territorio Veneto è stato salvaguardato da alluvioni nel 2016, 2018, 2023 e 2024: questi dati danno l’idea della portata di interventi strutturali fondamentali indubbiamente costosi ma necessari. Questa, tuttavia, è la strada da percorrere, affrontando polemiche, contestazioni e talvolta anche opposizioni strumentali di chi si oppone a opere necessarie, ritardando la realizzazione di interventi urgenti. Purtroppo, i cambiamenti climatici acuiscono la fragilità de territorio, come è accaduto in queste ore in Emilia Romagna. In Veneto abbiamo già fatto molto permettere in sicurezza territorio ma, sappiamo che tanto resta ancora da fare””