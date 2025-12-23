Comunicato Stampa: Charlie Kirk, una voce che non si spegne: esce il primo libro in italiano

"Possiamo ancora parlare liberi, oggi?"

Non è solo una domanda retorica: è la miccia che accende ogni pagina del libro "Charlie Kirk – Come il guerriero culturale ha osato sfidare il pensiero unico", il primo volume pubblicato sia in italiano che in inglese dedicato alla figura di Charlie Kirk, disponibile in formato cartaceo e in ebook sulla piattaforma WanShi e Amazon, a cura dell'autore/editore Carmelo Frascati.

Un'uscita che segna un primato editoriale: per la prima volta il pubblico italiano ha a disposizione un libro interamente dedicato a uno dei protagonisti più discussi del dibattito culturale americano contemporaneo.

Il volume, arricchito dalla prefazione di Marco Rizzo, racconta la parabola pubblica di Charlie Kirk, fondatore di Turning Point USA, voce centrale (e controversa) del nuovo attivismo conservatore americano, che ha trasformato i campus universitari in spazi di confronto e battaglia culturale. Un percorso fatto di conferenze, provocazioni, accuse, scontri e riflessioni, fino a quel 10 settembre 2025, quando, durante un incontro pubblico nello Utah, la sua voce è stata messa a tacere. Invano.

Questa non è un'agiografia, non è nemmeno una cronaca fredda. È un grido civile, un invito a non girarsi dall'altra parte di fronte a ciò che accade quando il dissenso viene trattato come crimine e le parole diventano motivo di censura, se non di violenza.

Con uno stile diretto, documentato e coinvolgente, il libro attraversa i principali snodi della vicenda:

la costruzione di TPUSA;

il confronto generazionale nei campus;

la deriva dell'odio trasformato in punteggio ("-1");

l'eredità dell'attentato;

la riflessione sulla libertà di parola nell'era dei social come tribunale permanente.