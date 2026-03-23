Comunicato Stampa: C’è una bella novità ad Avellino: arriva "La Speseria"



C’è un nuovo profumo di buono che sta per arrivare in città. Mercoledì 1° aprile, alle ore 9:00, apre ufficialmente La Speseria in Via Circumvallazione 151.



Non è solo l'apertura di un nuovo punto vendita, ma la nascita di un piccolo punto di riferimento pensato per chi ama le cose fatte bene, la freschezza di ogni giorno e quel sorriso in più che rende la spesa un momento piacevole.



L’idea alla base de La Speseria è semplice: far sentire il cliente a casa. Per questo abbiamo selezionato il meglio della nostra terra, portando sui banchi il meglio dell’ortofrutta e una gastronomia ricca di sapori autentici. Per chi va sempre di corsa ma non vuole rinunciare alla qualità, abbiamo preparato selezioni di carne e pane freschissimo, già confezionati e pronti da portare via. E per completare la tavola? Un’enoteca con etichette da tutta Italia, un vasto assortimento di surgelati e tutto ciò che serve per prendersi cura della casa e della persona.

A rendere speciale La Speseria sono i nostri "professionisti della spesa": personale esperto e sempre pronto a darti il consiglio giusto, garantendo un’accoglienza unica e confortevole. Vogliamo essere la tua scelta quotidiana, quella vicino casa, dove la qualità va di pari passo con la convenienza.



Per essere sempre al tuo fianco, saremo aperti con orari comodissimi: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00, e la domenica mattina dalle 8:00 alle 14:00.

Ti aspettiamo mercoledì 1° aprile in Via Circumvallazione,151 ad Avellino per iniziare questo viaggio insieme. Vieni a conoscere La Speseria: la spesa vicino casa mia!