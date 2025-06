Comunicato Stampa: Carlotta Amadori lancia il Bestseller “Custodire Il Ben-essere”

Milano, 17.06.2025 – In contesti lavorativi dove la competizione prevale sulla collaborazione, i conflitti irrisolti generano tensioni e le iniziative sul benessere si riducono a semplici formalità burocratiche, il lavoro è percepito più come un peso e meno come un’opportunità di esprimere davvero se stessi. La buona notizia è che trasformare un ambiente, a volte ostile o indifferente, in uno spazio di crescita e realizzazione autentica è possibile. Tutto sta nel sapere come fare.