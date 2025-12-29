Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Carlo Carmine: con ViviBook l’intelligenza artificiale crea valore

AA

Milano, 29.12.2025 - Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale applicata alla scrittura ha accelerato in modo evidente. I contenuti sono aumentati, le piattaforme si sono moltiplicate, ma la sensazione diffusa è che, insieme alle possibilità, sia cresciuta anche la confusione. In questo scenario si inserisce ViviBook , progetto tecnologico ed editoriale che prova a spostare il focus dall’output alla progettazione dell’esperienza di lettura. Tra i co-founder c’è Carlo Carmine , imprenditore con un percorso sviluppato in ambiti ad alta responsabilità, dove metodo, processi e controllo non sono optional.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario