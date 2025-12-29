Comunicato Stampa: Carlo Carmine: con ViviBook l’intelligenza artificiale crea valore

Milano, 29.12.2025 - Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale applicata alla scrittura ha accelerato in modo evidente. I contenuti sono aumentati, le piattaforme si sono moltiplicate, ma la sensazione diffusa è che, insieme alle possibilità, sia cresciuta anche la confusione. In questo scenario si inserisce ViviBook , progetto tecnologico ed editoriale che prova a spostare il focus dall’output alla progettazione dell’esperienza di lettura. Tra i co-founder c’è Carlo Carmine , imprenditore con un percorso sviluppato in ambiti ad alta responsabilità, dove metodo, processi e controllo non sono optional.