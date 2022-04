Comunicato Stampa: CAL, il presidente Fabio Bui annuncia conclusione del suo mandato

(Arv) Venezia 29 apr. 2022 – Con una nota formale al presidente del Consiglio regionale del Veneto il presidente del Cal Fabio Bui ha annunciato ai consiglieri e ai componenti del ‘parlamentino’ degli enti locali che il prossimo 12 giugno si concluderà il doppio mandato di sindaco di Loreggia e di presidente della Provincia di Padova, e che pertanto decadrà anche dal suo ruolo di componente e coordinatore del Consiglio delle autonomie locali. “Ho ritenuto di segnalare per tempo al Consiglio regionale la scadenza del mio duplice mandato e quindi la mia incandidabilità - ha detto il primo presidente del Cal veneto – in modo di lasciare tutto il tempo necessario per predisporre la successione e dare così continuità all’operatività del Consiglio delle autonomie locali. Ringrazio per la fiducia riposta, per l’esperienza di collaborazione e il clima di serenità nel quale abbiamo lavorato in questi anni, con autentico spirito di proposta nei confronti del legislatore regionale. Nel suo ruolo di organo consultivo previsto dalla Costituzione e dal nuovo Statuto del Veneto, il Consiglio delle autonomie locali del Veneto ha lavorato per essere uno strumento utile a migliorare il lavoro del legislatore regionale e per sostenere e supportare quello degli amministratori locali”. Fabio Bui è presidente del Consiglio delle autonomie locali dal 2019, da quando l’organo consultivo veneto è operativo. Nei quattro anni di attività il ‘parlamentino’ delle autonomie locali si è riunito 36 volte, fornendo il proprio parere su un’ottantina di provvedimenti legislativi e amministrativi della Regione.

