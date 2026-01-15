Comunicato Stampa: BUON COMPLEANNO ASI: 60 DI UN VIAGGIO IN CONTINUA EVOLUZIONE



Buon compleanno ASI! L’Automotoclub Storico Italiano entra ufficialmente nel suo 60° anno di attività. Era il 25 settembre 1966 quando il Veteran Car Club d’Italia e la Federazione Italiana Auto Moto d’Epoca si unirono per fondare quella che oggi è l’associazione italiana di riferimento per la tutela e la promozione del motorismo storico. Una federazione che conta 345 Club affiliati in tutta Italia, riunendo oltre 300.000 appassionati e valorizzando l’importanza culturale, sociale ed economica del settore.

ASI è riconosciuto dallo Stato per la certificazione dei veicoli storici ed è un’organizzazione che opera mediante commissioni e gruppi di lavoro specifici per ogni settore, ma soprattutto rappresenta un mondo di passione e di valori positivi condivisi, che ogni anno genera un indotto economico di oltre tre miliardi di euro a beneficio di una variegata e qualificata filiera produttiva, del turismo e del made in Italy.