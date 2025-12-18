Giornale di Brescia
Comunicato Stampa: Benvenuti nella casa del futuro: Tineco porta le sue soluzioni smart al CES 2026 di Las Vegas

Dal 6 al 9 gennaio,Tinecosarà presente alCES 2026 di Las Vegas, la più importante fiera mondiale dedicata all’innovazione tecnologica. All’interno del Venetian Expo (Bellini Boardroom 2103 & 2104), lontano dal caos della fiera, il brand invita media, creator, buyer e partner a scoprire il futuro della casa smart: tra anteprime mondiali e soluzioni già amate dai consumatori. 

