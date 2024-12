Comunicato Stampa: Benefici della Propoli: Proprietà, Prezzi e Dove Acquistarla

La propoli è una soluzione alcolica che deriva dal lavoro delle api, non solo alcolia, lapropoli analcolicaanche per i bambini è molto utilizzata per le sue proprietà benefiche. Composta per lo più da resina , cera ed oli essenziali che variano in base al luogo di raccolta e alle condizioni pedoclimatiche. La propoli, conosciuta anche come "l'oro delle api", ha origini antiche e una storia affascinante. Derivante dalla parola greca “pro polis”, che tradotto significa “in difesa della città”, questa sostanza vanta proprietà antisettiche straordinarie. La propoli è una sostanza resinosa e appiccicosa, la cui colorazione varia dal marrone chiaro al marrone intenso. Le api, con una dedizione e un'abilità incredibili, raccolgono resine principalmente dai pioppi e dalle piante della famiglia delle conifere, come l'abete e i pini. Queste resine, una volta portate all'interno dell'alveare, subiscono un processo di trasformazione che dà vita alla propoli. Il nome “pro polis” non è stato dato a caso. La propoli svolge unruolo cruciale nell'alveare, agendo come una barriera protettiva. Le api la utilizzano non solo per rafforzare la struttura del loro nido, ma anche per sterilizzarla. È una sorta di "cemento" naturale, utilizzato per sigillare piccole aperture e fessure dell'alveare, proteggendolo così da potenziali minacce esterne come altri insetti o agenti patogeni, tra cui virus e batteri.