Comunicato Stampa: AVVISO PROCEDIMENTO PER ACQUISIZIONE AREE PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA

È stato pubblicato l'avviso dell’avvio del procedimento finalizzato all’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’intervento di "Rigenerazione urbana frazione di Cantinella" finanziato dall'unione europea Nextgenerationeu nell'ambito del Pnrr missione 5 componente 2 - investimento 2.1, previa apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, nonché adozione della variante urbanistica.

Considerato che è in corso di progettazione l'opera pubblica in oggetto, la quale coinvolge aree di proprietà privata da assoggettare a procedura ablatoria (espropriazione e/o asservimento per pubblica utilità), e che l'apposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 327/2001, è una condizione preliminare per procedervi; visto l'art. 11 del D.P.R. 327/2001, ai sensi del quale al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio deve essere inviato l’avviso di avvio del procedimento che, ai sensi del secondo comma, deve essere formalizzato mediante un avviso pubblico, da pubblicarsi, tra l'altro, a mezzo stampa, allorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta; constatato che il numero dei destinatari è superiore a cinquanta; precisato che l'apposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio, ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 327/2001, consiste nella previsione localizzativa dell'opera pubblica nello strumento urbanistico, da effettuarsi mediante apposita variante urbanistica, si notifica che il presente costituisce avviso di avvio del procedimento ai sensi del D.P.R. 327/2001, che prevede l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio mediante l'iter di variante al piano urbanistico comunale.