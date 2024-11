Comunicato Stampa: Auto, Presidente Ciambetti: "Occorre rapida revisione regolamento #emissionico2 "

“Con la dichiarazione di oggi chiediamo un approccio più graduale e tecnologicamente neutrale alla transizione energetica, nonché una rapida revisione del regolamento sulle emissioni di Co2". Così Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto durante il suo intervento alla riunione dell'Alleanza delle Regioni dell'Automotive (ARA), tenutasi a Monza alla presenza del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del Commissario europeo Nicolas Schmit.

"Se vogliamo davvero raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni – ha proseguito Ciambetti – non possiamo prescindere da un consistente finanziamento pubblico a sostegno del piano d'azione industriale dell'Ue per l'automotive. Altrimenti correremo il serio rischio che il settore sposti la produzione verso aeree con normative meno severe e maggiori incentivi statali, come Cina e Stati Uniti". Ciambetti ha concluso affermando che "la crisi del settore automobilistico è sotto gli occhi di tutti, con le recenti notizie di grandi aziende che chiudono i propri stabilimenti, ed è per questo che sono convinto sia necessario un cambio di marcia della politica industriale europea e che, come già chiesto dal nostro Governo, si riveda al più presto il regolamento sulle emissioni, già all'inizio del prossimo anno".