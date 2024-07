Comunicato Stampa: Atti vandalici contro Videomedia

(Arv) Venezia 17 lug. 2024 - “Siamo di fronte ad atti compiuti da persone che hanno in spregio la democrazia e il senso civico, e diritti fondamentali come la salute e l’informazione. Queste scritte, oltre a rappresentare un oltraggio a chi, in occasione del Covid, ha anteposto la vita altrui alla propria, rappresentano anche un affronto alla scienza e alla conoscenza, riportandoci indietro a tempi fatti di oscurantismo”. Queste le parole di condanna con cui il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti commenta gli atti vandalici compiuti la notte scorsa ai danni della sede di Vicenza delle emittenti televisive di Videomedia. Gli autori appartengono ai movimenti della doppia V rossa, che hanno imbrattato con vernice rossa i muri dell’edificio di via Enrico Fermi e alcuni veicoli in uso alla società. “Al gruppo Videomedia e alle redazioni di Tva Vicenza e Telechiara va la mia piena solidarietà e quella di tutto il Consiglio regionale “Le idee non si combattono con vandalismi, violenza e raid vigliacchi ma si contestano nell’ambito delle istituzioni democratiche, in modo civile e attraverso il confronto”, ha concluso Ciambetti.