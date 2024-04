Comunicato Stampa: ΠATIR, tra Mediterraneo, cultura e scambi. In partenza la terza edizione dell'evento

Dal 26 al 28 aprile a Corigliano-Rossano si terrà 3ª EDIZIONE di “ΠATIR”, l’azione culturale progettata e iniziata dal 2022 dall’Associazione Rossano Purpurea e dallo scorso anno istituzionalizzata dalla Città in quanto riconosciuto come alto momento di cultura e progettualità per la nostra Comunità, in cui, come dice il sottotitolo che accompagna l’evento, il Patrimonio, le Visioni e la Comunità sono i tre focus intorno a cui si sono chiamate a confronto numerose e qualificatissime professionalità per animare un’officina di idee vivace e costruttiva.

Dal 26 al 28 aprile, tanti i momenti che animeranno la città di CO-RO attraverso una serie di eventi arricchiti dal contributo culturale, creativo e fattivo anche di numerose associazioni e soggetti del territorio, partner dell’iniziativa.

Le giornate programmate saranno ospitate, in maniera alternata, in due degli scenari simbolo della città, come il Palazzo delle Culture San Bernardino ed il Complesso monastico basiliano di Santa Maria del Patire, luogo simbolo della città unita, per spostarsi poi, domenica 28, sul lungomare di Schiavonea, attraversare lo Scalo di Corigliano e passare dal Castello ducale, per l’evento ciclistico organizzato dallo scorso anno dalle Associazioni ciclistiche dell’arco ionico.

L’evento, che ha come tema di questo anno “Mediterraneo: culture, scambi, immaginari”, nasce da un costante e ricco confronto tra l’Associazione Rossano Purpurea e il Comune di Corigliano Rossano, col supporto di consulenti esterni, e vede la collaborazione, preziosa, del Ministero della Cultura e del Parco archeologico di Sibari, nonché del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, ente gestore del complesso del Patire.

Dalla prima edizione, e sempre di più in questa terza annualità, Patir è anche occasione preziosa per promuovere, diffondere e fare crescere la cultura UNESCO nella nostra Città. Tante le figure coinvolte del mondo UNESCO, sia nel confronto con i giovani e le scuole che nelle sessioni legate al patrimonio culturale. In particolare, il Comune ha invitato tutti i soggetti coinvolti nella tentative liste sulle testimonianze della cultura italo-greco tra alto e basso Medioevo, in un panel costruito e condotto dalla esperta di valorizzazione del patrimonio culturale e candidature UNESCO Patrizia Nardi.

Storia, beni culturali, arte, turismo, scuole, qualità della vita, sport, musica, ragazzi, bambini, associazioni ed esperti tutti insieme coloreranno la città di CORIGLIANO-ROSSANO di grande bellezza e rappresenteranno un bel momento di crescita per tutta la nostra comunità.