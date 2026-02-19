Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Assetto organizzativo e pianificatorio interventi e servizi sociali

AA


(Arv) Venezia, 19 febbraio 2026&nbsp;La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell’assessore regionale al Sociale, Paola Roma, nel corso della seduta odierna, ha acquisito informazioni in ordine all’attuazione della L.R. n. 9/2024 “Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali.”

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario