Comunicato Stampa: Assetto organizzativo e pianificatorio interventi e servizi sociali



(Arv) Venezia, 19 febbraio 2026 La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell’assessore regionale al Sociale, Paola Roma, nel corso della seduta odierna, ha acquisito informazioni in ordine all’attuazione della L.R. n. 9/2024 “Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali.”