Comunicato Stampa: ASI SHOW A PESARO: LA STORIA DEI MOTORI SFILA SULLE STRADE DELLA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 202

Il mondo dei veicoli storici si dà appuntamento a Pesaro per l’ASI Show, importante evento inserito nel calendario della Capitale Italiana della Cultura 2024 per raccontare al grande pubblico oltre cento anni di storia della motorizzazione e della mobilità.

Lo spettacolo organizzato dall’Automotoclub Storico Italiano andrà in scena sabato 19 ottobre con “Un secolo di locomozione sulle strade di Pesaro”: kermesse che unirà tutte le tipologie di veicoli storici – dai velocipedi ai camion – che hanno caratterizzato lo sviluppo della locomozione dalle origini alla seconda metà del ‘900.