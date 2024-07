Comunicato Stampa: ARRIVANO I GRANDI “SHOW” DELL’ASI

Tutte le Commissioni ASI sono al lavoro da mesi per l’organizzazione dei grandi “show” tematici in programma a settembre e ottobre. Il primo è l’ASI MiliShow del 7-8 settembre, con decine di veicoli storici militari di ogni epoca e tipologia che confluiranno a Pistoia, sulle tracce della “Linea Gotica” risalente alla seconda guerra mondiale: il blocco difensivo dell’esercito tedesco che tagliava in due l’Italia dal Tirreno all’Adriatico per fermare le truppe alleate. ASI MiliShow, sempre molto affasciante agli occhi del pubblico, valorizza la storia e la grande varietà di quei veicoli che, seppur in contesti tutt’altro che felici, hanno lasciato un’importante eredità tecnologica.