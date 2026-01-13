Comunicato Stampa: Anna Maria Depalma lancia il Bestseller “Identità Autentica In Ascolto”

Milano, 13.01.2026 – Molti di noi, con il passare del tempo, si interrogano sul motivo per cui la passione autentica che li aveva spinti a scegliere la propria professione si sia gradualmente affievolita. Questo fenomeno è ancora più frequente tra chi opera nel settore della salute e del benessere. La buona notizia è che ritrovare sé stessi nel lavoro che si svolge è possibile: tutto sta nel sapere come fare.