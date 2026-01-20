Comunicato Stampa: Alessia Conforti lancia il Bestseller “Kairós” sulla Riabilitazione Neurocognitiva

Milano, 20.01.2026 – Il nostro corpo ci parla ogni giorno: non per ostacolarci, ma per accompagnarci. Il sintomo di fatto non è un nemico, bensì un compagno di viaggio che ci invita ad ascoltarci più a fondo. Motivo per il quale, se riusciamo a comprendere il dolore che stiamo provando, ecco che riusciamo a decodificare il messaggio che il nostro corpo ci sta inviando.