Comunicato Stampa: ALBERTO SCURO, PRESIDENTE ASI E FIVA, SULLA NOMINA DI GERONIMO LA RUSSA IN FIA

Dopo la nomina del presidente dell’Automotoclub Storico Italiano, Alberto Scuro, a presidente della Federazione internazionale dei veicoli storici (FIVA), un altro italiano sale ai vertici del motorismo internazionale. È Geronimo La Russa, presidente eletto di ACI e presidente dell’Automobile Club Milano, appena eletto componente del Consiglio Mondiale per lo Sport Automobilistico della FIA (la Federazione Internazionale dell’Automobile). Le votazioni, cui hanno preso parte 146 Federazioni sportive nazionali provenienti da ogni parte del mondo, si sono svolte a Tashkent, in Uzbekistan, con la conferma di Mohammed Ben Sulayem ai vertici dell’organizzazione.

Il Consiglio Mondiale per lo Sport Automobilistico, nell’ambito delle proprie funzioni, decide le regole tecniche e sportive del motorsport mondiale. “Si tratta di un grande risultato per l’Italia - ha commentato il presidente di ASI e FIVA, Alberto Scuro - che assume un ruolo di primo piano nello scenario internazionale in un momento in cui l’Europa deve trovare centralità nel grande mercato della trasformazione dell’automotive. A Geronimo La Russa vanno tutti gli auguri del grande mondo del motorismo storico e i miei più sentiti e personali complimenti conoscendo l’impegno che metterà in questo ruolo. Insieme sono convinto che potremo portare l’immagine di un’Italia capace di ispirare cambiamenti epocali”.