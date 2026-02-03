Comunicato Stampa: AL VILLAGGIO OLIMPICO DI CORTINA NASCE LA LAUNDRY UFFICIALE FIRMATA DASH E LENOR

La Laundry Room del Villaggio Olimpico di Cortina è pronta ad accogliere le atlete e gli atleti dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con un servizio all’insegna dell’efficienza, della sostenibilità e delle alte prestazioni. Protagonisti Dash, marchio di Procter & Gamble leader in Italia nella categoria dei detersivi per lavatrice, e Lenor, il noto marchio P&G di ammorbidenti e profumatori per bucato, ovvero i Prodotti per il Bucato Ufficiali di Milano Cortina 2026 che saranno forniti ad atleti e atlete e ai loro staff in tutte e sei le sedi dei Giochi per lavare 66 mila carichi di bucato – ma con una presenza particolare a Cortina.



È infatti il Villaggio Olimpico della Regina della Dolomiti ad ospitare la speciale Lavanderia che si prepara ad accogliere migliaia di atleti e a offrire loro l’esperienza di un bucato perfetto grazie al gioco di squadra tra l’efficacia pulente di Dash e la morbidezza profumata di Lenor: una soluzione concreta per garantire vestiti e divise impeccabili anche con lavaggi a freddo, cicli brevi e tessuti tecnici che richiedono una cura speciale.



La scelta della località ampezzana non è casuale. In occasione dei Giochi, Dash ha infatti lanciato una collezione dedicata a Cortina d’Ampezzo, sviluppando una nuova profumazione per il detersivo liquido e per le Pods che rende omaggio al fascino delle Dolomiti. La linea si distingue per un packaging esclusivo e una fragranza che evoca le atmosfere alpine, e non si limita al detersivo, ma comprende anche ammorbidente e profumatore per bucato in perle Lenor, oltre ai profumatori per ambiente Ambipur, tutti caratterizzati dalla stessa firma olfattiva.



«Essere al fianco degli atleti di Milano Cortina 2026 significa per noi trasformare la performance sportiva in performance quotidiana», dichiara Vittorio Sapio, Direttore Marketing e Commerciale divisione Cura dei Tessuti e della Casa di P&G Italia. «Con Dash mettiamo a disposizione dei campioni dei Giochi una tecnologia di lavaggio capace di garantire risultati eccellenti anche nelle condizioni più sfidanti, con un’attenzione crescente alla sostenibilità grazie ai lavaggi a freddo. La Lavanderia del Villaggio Olimpico di Cortina è il simbolo concreto di questo impegno, che unisce innovazione ed efficacia, con un’attenzione particolare anche alla responsabilità sociale».



L’impegno di Dash per Milano Cortina 2026, infatti, va oltre il bucato. In occasione dei Giochi, il brand prende parte a “Campioni Ogni Giorno”, il vasto programma di Procter & Gamble Italia volto a promuovere l’accesso allo sport dei giovani con disabilità nel nostro Paese, contribuendo al programma “Adaptive Winter Sports”, promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026 e sostenuto da P&G Italia in collaborazione con Lo Spirito di Stella ETS. Nell’ambito dell’iniziativa, Dash donerà 84 sedie a ruote ai rifugi e agli impianti sciistici – di cui 38 già ricevute dai Comuni di Cortina d’Ampezzo e di Anterselva – alle cinque località protagoniste dei Giochi (Cortina, Bormio, Livigno, Anterselva e Tesero) per permettere alle persone con disabilità di muoversi in autonomia e vivere pienamente momenti di socialità, relax e convivialità sulla neve.