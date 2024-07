Comunicato Stampa: AL VIA UNA PROPOSTA DI LEGGE BIPARTISAN SUL TURISMO MOTORISTICO

L’Intergruppo Parlamentare Amici dei Motori, in collaborazione con Città dei Motori (l’associazione dell’ANCI che raggruppa i Comuni rappresentativi del settore), ha presentato la proposta di legge bipartisan dal titolo “Disposizioni per promuovere lo sviluppo del turismo motoristico”. L’obiettivo - illustrato nella conferenza stampa di mercoledì 17 luglio presso la Camera dei Deputati, dov’è intervenuto anche l’Automotoclub Storico Italiano in virtù di un protocollo di intesa siglato con Città dei Motori – è quello di valorizzare i marchi e i luoghi del motorismo italiano conosciuti e apprezzati in tutto il mondo per favorire il rafforzamento dell’offerta turistica del nostro Paese.