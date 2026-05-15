Comunicato Stampa: AL VIA “OLTRE LA RAMPA. L’INCLUSIONE IN FARMACIA”

Promuovere una cultura dell’accessibilità che vada oltre le barriere fisiche e diventi parte integrante della qualità del servizio in farmacia, dall’accoglienza alla comunicazione. È questo l’obiettivo di “Oltre la Rampa. L’inclusione in farmacia”, il progetto sviluppato da Procter & Gamble nell’ambito della campagna “Campioni Ogni Giorno”, parte del più ampio programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, e realizzato in collaborazione con Homnya.

Il progetto nasce da una consapevolezza chiara: l’accessibilità non si esaurisce con una rampa all’ingresso. Può essere un banco più fruibile, un’informazione comprensibile, un linguaggio adeguato o una comunicazione che tiene conto delle diverse esigenze delle persone. “Oltre la Rampa” accompagna i farmacisti in un percorso gratuito di formazione FAD e strumenti pratici per riconoscere e superare anche le barriere sensoriali e comunicative, trasformando l’accessibilità in azione concreta.

Il progetto si fonda su evidenze numeriche. Ben 1 adulto su 4 in Europa presenta una qualche forma di disabilità – fisica in primis, seguita da mentale, visiva e uditiva -, ma è una quota destinata a crescere con l’invecchiamento generale della popolazione[1]. In Italia la disabilità interessa circa 2,9 milioni di persone, soprattutto anziani[2]. Inoltre, secondo una delle ultime ricerche commissionata da Procter & Gamble a Ipsos[3], in Italia il 77% dei farmacisti ritiene che le persone con disabilità affrontino barriere quando acquistano in farmacia, principalmente per scaffali troppo alti, spazi affollati e assenza di aree di attesa o servizi accessibili. Eppure, il 96% dei consumatori con disabilità visita regolarmente la farmacia e il 70% è fedele alla propria farmacia fisica abituale. Oltre la metà dei farmacisti ha però intenzione di migliorare l’accessibilità del punto vendita, a partire dal layout del negozio, e il 58% esprime la necessità di formazione ad hoc. Le evidenze confermano come l’accessibilità e la qualità della relazione con il personale siano fattori determinanti nella scelta e nella fidelizzazione dei punti vendita fisici, in particolare per le persone con disabilità sensoriali e per le persone con maggiori esigenze di supporto.



Per questo “Oltre la Rampa” mette a disposizione dei professionisti sanitari una piattaforma digitale con materiali di formazione innovativi come video-pillole ambientate in farmacia, uno slide kit e un corso FAD (Corso di Formazione a Distanza) strutturato con dati sulla disabilità in Italia, focus sulla comunicazione e approfondimenti dedicati alle diverse disabilità, fino a consigli pratici per migliorare l’accessibilità degli spazi in farmacia e l’inclusività del servizio offerto. Presente nel progetto l’Inclusivity Score, uno strumento digitale di autovalutazione sviluppato da P&G e Homnya che consente alle farmacie di misurare il proprio livello di accessibilità – architettonica, sensoriale e comunicativa – e individuare azioni concrete di miglioramento.

Premiato nel 2024 ai Life Science Excellence Awards, prestigioso concorso che valorizza l’innovazione e le eccellenze nel settore farmaceutico e della salute, aggiudicandosi il premio nella categoria “Best Patient Advocacy Program”, il progetto è ora pronto per essere lanciato su scala nazionale, supportato da una campagna di comunicazione digitale sulle principali testate dedicate ai professionisti sanitarie con un focus per i farmacisti, con l’obiettivo di accompagnarli alla scoperta della piattaforma e favorire l’adozione degli strumenti messi a disposizione. PG Health prevede inoltre attività sul territorio, con presentazioni dirette del progetto nelle farmacie italiane.



«Con il progetto “Oltre la Rampa” ci proponiamo di sostenere i farmacisti e le farmacie nel loro ruolo fondamentale di presidio sanitario di prossimità, offrendo strumenti pratici per rendere le farmacie sempre più accessibili e inclusive. La nostra missione, sia a livello globale sia in Italia, è quella di migliorare la vita dei consumatori offrendo prodotti per la salute di qualità superiore ed essere riconosciuti come l’azienda di riferimento per il Personal Health Care. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale lavorare in vera partnership con i farmacisti italiani, mettendo a disposizione la nostra capacità di innovazione attraverso i prodotti, una comunicazione efficace e un impegno costante nella formazione tecnico-scientifica e, ora, anche nell’inclusività. I dati ci dicono chiaramente che l’accessibilità è una leva importante per aumentare la qualità del servizio delle farmacie e la fiducia di chi ci entra ogni giorno: per questo P&G sceglie di investire in progetti concreti come “Oltre la Rampa”, capaci di generare valore reale per i farmacisti e per la cittadinanza» dichiara Marco Faraone, Vicepresidente P&G Personal Health Care & Pharmacy Italia.



Il progetto è stato disegnato con il contributo strategico di Manuele Bravi, Company Communication Accessibility Manager di Procter & Gamble, ruolo innovativo nel panorama aziendale italiano. «L’accessibilità non riguarda solo le persone con disabilità, ma tutte le persone, in momenti diversi della loro vita - sottolinea Manuele Bravi. Portare questo tema in farmacia significa intervenire in uno spazio essenziale, quotidiano. Il mio ruolo in P&G nasce proprio con questo obiettivo: rendere prodotti, comunicazioni e relazioni più accessibili e, allo stesso tempo, promuovere internamente una cultura aziendale inclusiva e orientata all’accessibilità in ogni interazione».



E l’accessibilità è una priorità per tutto il mondo della farmacia in Italia, come ricordano Andrea Mandelli, Presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, e Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Milano, Lodi, Monza Brianza, nei video-commenti disponibili sulla pagina del progetto. Mentre Sandra Palandri, Amministratore Unico di Far.Com. S.p.A., società che gestisce le Farmacie Comunali Pistoiesi, sottolinea: «Le società come la mia, che gestiscono farmacie comunali, sono da sempre attente alla sostenibilità sociale, pertanto non posso che accogliere con favore progetti come “Oltre la rampa”, perfettamente integrati con i nostri valori etici, che hanno la funzione di migliorare la qualità della professione del farmacista. Non sempre l’innata sensibilità, che noi farmacisti mostriamo nell’approccio con le persone con cui interloquiamo, è sufficiente per sviluppare una relazione corretta: per certe forme di disabilità ci sono anche barriere non fisiche, che siamo tenuti a superare. Ecco il valore aggiunto di questo progetto: conoscere le modalità di una comunicazione efficace permette di relazionarsi in modo adeguato con il nostro utente, e fornire le giuste informazioni in modo che possa recepirle con facilità. Ascoltare, comprendere, dare una consulenza personalizzata in funzione del problema di salute che ci viene posto: questo è il percorso culturale da costruire in modo da sostituire l’imbarazzo con la consapevolezza, e presentarsi con gentilezza ed efficienza alle persone che si affidano a noi. “Oltre la rampa” è un primo step, ci auguriamo che possa esserci un seguito».



“Oltre la Rampa” nasce da un principio semplice ma fondamentale: una farmacia davvero accessibile non si limita a far entrare le persone, ma le mette tutte nelle condizioni di sentirsi accolte, comprese e autonome. Attraverso strumenti di valutazione, contenuti formativi e un dialogo costante con il mondo della Farmacia, Procter & Gamble Health sceglie di contribuire a un cambiamento culturale che rende l’accessibilità parte integrante della qualità del servizio. Perché l’inclusione, quando diventa pratica quotidiana, migliora l’esperienza di tutti.